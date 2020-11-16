加拿大著名原住民领袖Max Gros-Louis去世，享年89岁

加拿大魁北克省的著名原住民领袖、前温达克部族大酋长Max Gros-Louis在刚刚过去的周末（11月14日）去世，享年89岁。许多原住民团体和政界人士表示哀悼。他所属的温达克部族的现任大酋长Rémy Vincent说，他的族人失去了一个“伟大的战士”。
Gros-Louis担任温达克部族大酋长先后长达33年，创建了魁北克省印第安人协会。该团体是魁北克与拉布拉多第一民族大会的前身。
他在青年时代从事渔猎，在上个世纪50年代开始做生意，从魁北克省各地的原住民村落中收购民间艺术品。他在1964年竞选温达克大酋长并当选。此后多次当选。最后一次是在2004年。
他在几十年间一直坚持用对话的方式为族人争取财政自治。他从参与联邦政府管理开始，逐步争取到由原住民自己管理教育和健康等领域。他最为人称道的成就之一是为年轻族人设立了助学金。
他一生中获得过各种荣誉，在2011年和2015年分别获得魁北克勋章和加拿大勋章。
（Radio-Canada，Véronique Picard, Gabrielle Paul)CP
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