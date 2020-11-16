加拿大驻联合国大使呼吁联合国就新疆维吾尔人的境遇进行调查

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加拿大驻联合国大使鲍勃.雷（Bob Rae）表示，他已呼吁联合国人权委员会就新疆维吾尔人所受的迫害进行调查，以查明中国政府的做法是否已构成种族灭绝行为。中国外交部发言人称他的话荒谬可笑。

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雷在接受CBC采访时表示，毫无疑问，中国政府对待维吾尔人的方式的某些方面是符合联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》中的相关定义的。加拿大不应该漠视维吾尔人的处境。但是我们必须通过收集信息的程序来查明是否有证据证明种族灭绝的指控。

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2017年缅甸罗兴亚难民危机发生时，雷曾担任加拿大的缅甸问题特使。他在采访中表示，这一时期的工作让他意识到，信息和证据之间是有很大区别的。我们现在应该做的是收集证据，然后根据联合国公约采取进一步行动。

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加拿大众议院的国际人权委员会上个月向议会提交报告，称中国政府对新疆维吾尔人的迫害行为符合联合国有关公约中对种族灭绝的定义。另外，加拿大上个月也和另外三十八个国家一道呼吁中国政府允许联合国高级人权专员等独立观察员去新疆进行不受干扰的调查。

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中国外交部发言人星期一（11月16日）表示，新疆维吾尔族的人口增长率远高于加拿大。因此如果雷“非要找出谁最符合种族灭绝的定义，恐怕受迫害的不是维吾尔族，而是加拿大人民吧？”

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（RCI with CBC News，Rosemary Barton, Raisa Patel)

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