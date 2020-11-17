加拿大十月份房屋销售放缓但房价上升

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加拿大房地产经纪人协会统计的数字显示，10月份加拿大房地产价格继续上升，达到60万7千2百50加元的水平，比去年同期猛升了15.2%。

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房价上升最快的三个省份都在加东地区。魁北克省平均房价上升了20.27%， 新斯科舍省平均房价上升了19.79%，而爱德华王子岛省平均房价的上涨幅度是19.58%。

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加拿大房地产市场10月份的房屋销售量达到56,186套。加拿大五大商业银行之一的TD银行分析师Rishi Sondhi指出，10月份加拿大房屋销售量与9月份相比下滑了0.7%，似乎显示疫情下积累的买房压力已经得到释放；今后几个月加拿大房地产市场的销售量会进一步下滑。

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在今年春天疫情高峰时期加拿大房地产销售市场停摆了两个月，从五月份开始加拿大房地产市场就出现了销售火热、价格强劲上升的局面。

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COVID-19病毒肺炎疫情似乎改变了加拿大人购房的偏好，从喜欢大城市的公寓楼单元变成喜欢大城市周边地区中小城市的独立房。因为COVID-19病毒肺炎带来居家上班人口明显增多，他们不需要考虑驾车上下班距离远近的问题，需要的是更多的住房面积和更大的后院空间。

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