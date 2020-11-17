加拿大派军人去老人院抗疫开支5300万加元

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在今年春天第一波COVID-19病毒肺炎疫情高峰时，加拿大联邦政府应魁北克和安大略省政府的要求派军人前往老人院抗疫救灾。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司记者从国防部得到的数字显示，派军人到安大略省和魁北克省54个老人院抗疫救灾耗费了加拿大纳税人约5300万加元的资金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在老人院参加抗疫救灾工作的加拿大军人中有55人感染了新冠病毒肺炎，但所有的人都已经康复、没有人需要住院治疗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国防部官员在联邦议会国防委员会作证时表示，已经总结了派军人前往老人院抗疫救灾的经验和教训，如果第二波疫情需要再次派遣加拿大军人参加抗疫救灾工作，则这些经验教训会成为非常有价值的参考。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国防部到今年8月份为止为抗击COVID-19病毒肺炎疫情已经花费了4.63亿加元，其中包括动员现役和后备役军人准备参加抗疫救灾工作的开支、派遣军队医疗专业人员和军人前往老人院抗疫救灾的费用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Murray Brewster • CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada