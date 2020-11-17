加拿大退休者仍然前往疫情严重的美国过冬

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加拿大联邦政府虽然在十月一日发出旅行警告，告诫加拿大退休者不要在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥的情况下前往美国过冬，以避免给自己和家人带来不必要的健康风险。

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但仍然由不少被称为“雪鸟”、在美国南部佛罗里达等州拥有公寓楼单元或者是租房住的加拿大退休人士决定前往美国过冬。

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虽然加拿大和美国的陆路边境对非必要旅行者关闭，但加拿大人仍然可以乘飞机前往美国，如果需要的话可以把自己的汽车托运到美国。

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比如，今年77岁的安大略省奥克维尔市居民Steve MacDonald就已经预定了12月3日与妻子一起飞往美国佛罗里达的机票。他说自己不只是不喜欢加拿大的冬天、简直是恨加拿大冬天。

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Steve MacDonald说，在美国佛罗里达不但可以享受阳光、户外游泳、而且喝朗姆酒也比加拿大便宜很多。他和妻子会小心对待COVID-19病毒肺炎疫情，会呆在居住小区内不外出，也不会参加派对或前往人多的地方。而且他已为自己和妻子购买了COVID-19病毒肺炎疫情特别旅行保险。

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旅行保险经纪Martin Firestone说，今年9月份时还只有差不多10%的加拿大“雪鸟”准备前往美国南部过冬，现在这个比例已经猛升到三分之一。

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RCI with Sophia Harris • CBC News

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