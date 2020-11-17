Chief Financial Officer of Huawei, Meng Wanzhou, second from left, leaves B.C. Supreme Court in downtown, Vancouver, Monday, November 16, 2020. Wanzhou is heading to the British Columbia Supreme Court in a evidentiary hearing on her extradition case on abuse of process argument. THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

华为首席财务官孟晚舟(左二)离开温哥华市中心不列颠哥伦比亚省最高法院

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年11月17日（星期二）11:20

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2020年11月16日，周一，华为首席财务官孟晚舟(左二)离开温哥华市中心不列颠哥伦比亚省最高法院。她的引渡案件中，孟晚舟的律师提起的滥用诉讼程序正在进行证据听证会。THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

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