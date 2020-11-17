曾被寄养的学生可以免学费：一所加东大学推出助学项目

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加东哈利法克斯市的圣文森特山大学本周宣布推出一个试行助学项目：被该校录取的学生，如果曾在寄养中心生活过至少一年，可免交所有学杂费。该项目将于明年一月份开始，首批名额定为10人。

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据信这是加拿大东部第一个此类助学项目。受益者必须达到所申请科目的录取标准，但是没有任何年龄限制。加拿大儿童福利政治行动委员会的创办人科瓦利科娃（Jane Kovarikova）在接受CBC采访时说，这是她最欣赏该项目的一点。因为许多青少年在离开寄养中心后陷入贫困，或是居无定所，或是早早生子，要挣扎多年后才有能力重返校园。

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科瓦利科娃本人就是在寄养中心长大。她认为自己是幸运的，因为她的祖父愿意供她上大学。但是她说，并不是所有人都有这样的运气。

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圣文森特山大学的这个试行项目将支付包括学生会费在内的所有学校费用，但是不负责生活费。学校将在明年九月对项目进行评估，据此决定新学年的资助人数。

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圣文森特大学的前身是一所女子大学，1873年由一个修女慈善团体创办，是当时少有的向女性提供受高等教育机会的大学。

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（RCI with CBC News）

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