疫情中，什么活动最容易让你感染新冠病毒？

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加拿大全国的确诊病例在一个月内从二十万增加到三十万。星期二（11月17日），多伦多的日增确诊病例再破纪录。疫情严峻，人们不得不在日常活动中小心选择。现在人人都知道与人群长时间、近距离接触会增加感染风险。如果无法避免或不想完全停止活动，我们应该如何选择？Radio-Canada采访了六位流行病专家，请他们对各种活动进行风险评估并提供如何降低感染风险的建议。

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他们把风险级别分为极低风险，低风险，中等风险，高风险和极高风险。

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户外滑冰滑雪：极低风险

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经常运动和外出对保持身心健康非常重要。冬季到来，滑冰、滑雪、跑步等户外运动可能是疫情中最理想的活动选择了。但是专家们提醒说，运动时的急促呼吸会增加喷出的呼吸道飞沫，因此更应该注意保持安全距离。孩子们应该与玩伴相隔一米。不建议冰球等团队运动。

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逛商店：低至中等风险

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随着圣诞临近，即使不喜欢购物的人也免不了跑商店。人群，封闭环境和时长会增加感染风险。因此要尽量避开高峰期，不要闲逛，速去速回，时刻记得戴口罩并与人保持两米距离，更不要把购物变成社交活动。

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乘坐公交车：中等风险

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与许多人想像的不同，地铁和公交车的通风实际上比办公室和餐馆更好，并不比与家庭以外的人拼车更危险。但是鉴于公交车在高峰时难以保持安全距离，扶手和门被多人触摸，而且坐车时间可能超过15分钟，因此乘车时不要摘下口罩或用手摸脸，下车后尽快用消毒液洗手。

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上课：中等风险

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教室集聚了室内、多人和长时间等风险因素。但是学校不能一直关闭下去。疫情严重的魁北克省目前只是在考虑延长圣诞和新年假期，已经让许多家长发愁。

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除了拉开课桌之间的距离和戴口罩外，保持良好的通风也能降低教室的感染风险。即使在冬天里，也应该在课间休息时打开门窗透风。

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聚餐：高至极高风险

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再过一个多月就是一年一度的聚餐高峰期。然而，来自不同家庭的人共聚一堂吃喝谈笑，专家们认为没有比这更高的感染风险了，尤其如果有酒助兴的话。他们建议，如果做不到完全取消今年的圣诞聚会的话，至少应该尽量减少聚会。非要和亲友一起吃饭的话，也一定要避免自助餐式的聚会。

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与朋友下棋打牌：高风险

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除非是同住一个地址的人，否则仍然属于高风险：长时间围坐在一起，由于是朋友而警惕性降低，兴奋时说话溅出口沫。如果其中一人无症状携带病毒，其余的人都可能被感染。

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如果你实在想和朋友共睹时光，至少戴上口罩。

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去健身房锻炼：高风险

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在一个封闭空间里互相吸入因急促呼吸产生的大量飞沫。除非你是健身狂人，并且你去的健身房大到能让你和他人保持五到十米距离，否则最好改成去户外跑步。

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看电影：中等风险

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疫情中电影院即使开放也有人数限制和安全距离规定，而且观众是面朝同一方向的，感染风险因此低于餐馆。但是你看电影时最好戴着口罩，不要吃爆米花。

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去餐馆吃饭：高风险

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一起吃饭不可能戴口罩和保持两米距离，而且要和其他顾客共享密闭空间里的空气长达一个到两个小时。在广州一家餐馆曾发生过无症状感染者把病毒传给两米以外的其他顾客的群聚性感染。

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去博物馆：低风险

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博物馆由于要保护藏品，通风一般都很好，而且疫情期间游客绝迹。只要记得戴好口罩，保持距离，去博物馆消磨一个下午是相对安全的休闲选择，如果你所在地区的博物馆还在开放的话。

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（Radio-Canada, Daniel Blanchette Pelletier, Charlie Debons, Melanie Julien, Francis Lamontagne, André Guimaraes, Martine Roy)

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