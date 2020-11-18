加拿大边检局豁免5百万入境者14天隔离限制

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加拿大边境服务局CBSA按加拿大广播公司记者的要求提供的数据显示，在加拿大和美国过去七个半月（3月底到11月上旬）互相对非必要旅行者关闭陆路边境的时间里，有至少530万人次进入加拿大的入境者被豁免了自我隔离14天的防疫限制条件，占了从美国进入加拿大的650万入境者数量的至少80%。

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这530多万被豁免入境后自我隔离14天防疫措施的人属于提供必要服务的人员。比如国际航班的机组人员、医护人员、货柜大卡车司机等。仅长途运货的货柜车司机就占了豁免隔离限制入境者总数的差不多一半。

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加拿大边境服务局承认，上述至少530万入境者被豁免隔离限制的人数只是个估计数字，因为边境服务局是在7月31日才开始对这个类别的入境者进行统计。

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加拿大传染病专家、多伦多大学医学院教授Colin Furness指出，加拿大政府可以豁免那些提供必要服务的入境者自我隔离14天的防疫限制条件，但应该掌控他们进入加拿大后的行踪，以便在发现他们感染COVID-19病毒的情况下采取有效的阻断病毒传播的防疫措施。

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Colin Furness提出的另一个问题是，加拿大边境服务局有时看人下菜碟，比如对几位入境加拿大的美国大公司高管豁免了自我隔离14天的防疫措施。

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RCI with Sophia Harris • CBC News

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