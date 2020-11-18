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2020年11月17日，星期二，加拿大温哥华，喜剧演员坦尼娅·霍恩站在她家外面的喜剧摊位旁边笑着说笑话。霍恩每周二和周四都会设立摊位，为新冠肺炎大流行期间人们的生活增添一些欢笑。THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

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