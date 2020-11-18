Comedian Tanya Horne laughs and tells jokes as she stands next to her comedy booth outside her home at East 5th and Nanaimo in Vancouver Tuesday, November 17, 2020. Horne sets up her booth every Tuesday and Thursday to add some laughter to peoples lives during the COVID-19 Pandemic. THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

喜剧演员坦尼娅·霍恩站在她家外面的喜剧摊位旁边笑着说笑话

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年11月18日（星期三）10:33

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2020年11月17日，星期二，加拿大温哥华，喜剧演员坦尼娅·霍恩站在她家外面的喜剧摊位旁边笑着说笑话。霍恩每周二和周四都会设立摊位，为新冠肺炎大流行期间人们的生活增添一些欢笑。THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

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