这算好消息？加拿大明年底才能完成疫苗注射

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虽然最近几天加拿大的邻国美国在研制COVID-19病毒肺炎疫苗方面不断传出取得重大成果的好消息，但加拿大公共卫生部门负责人表示，绝大部分加拿大人要等到明年年底才能注射上新冠病毒疫苗。

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加拿大副首席公共卫生官Dr. Howard Njoo医生表示，他希望美国辉瑞公司、Moderna公司研制的COVID-19病毒肺炎疫苗能够最终获得加拿大医药监管当局的批准、被投入使用。

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加拿大联邦政府不但与美国辉瑞公司和Moderna公司速签订了COVID-19病毒肺炎疫苗的采购协议，而且与世界好几个在研制COVID-19病毒肺炎疫苗方面走在前列的公司签订了采购协议，如Novavax公司，Johnson & Johnson，Sanofi/GSK, AstraZeneca和Medicago公司。

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加拿大自由党政府总理特鲁多表示，为了保证在COVID-19病毒疫苗被批准使用后能够尽快被分发运送到加拿大各地区的注射中心，加拿大多个政府机构、私营公司、甚至加拿大军队都可能会被动员起来，加入到疫苗运送工作中去。

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RCI with Peter Zimonjic, David Cochrane • CBC News

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