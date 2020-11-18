Heinz西红柿酱制造厂六年后重返加拿大

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2014年，美国Kraft Heinz公司关闭了其在加拿大安大略省南部的西红柿酱制造厂，放任竞争对手French’s西红柿酱制造商占领加拿大市场。

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但6年后美国Kraft Heinz公司又决定重返加拿大设厂生产西红柿酱。不过，这次不是在安大略省南部设厂，而是把工厂设在加拿大第二大城市蒙特利尔。

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Kraft Heinz投资1700万加元在蒙特利尔建设西红柿酱工厂，其中的2百万加元由魁北克省政府提供。Kraft Heinz公司目前的计划是，其蒙特利尔的西红柿酱工厂到明年夏天形成年产4500万公斤西红柿酱的产能。

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加拿大环球邮报报道说，Kraft Heinz在蒙特利尔的西红柿酱制造厂在刚开始生产时会从美国购买西红柿做为原料，但长远的计划是尽快改用加拿大南部地区生产的西红柿。

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专家们认为，Kraft Heinz关闭其在安大略省Leamington市的西红柿酱工厂让不少加拿大消费者反感，他们转而投向Kraft Heinz的竞争对手French’s，这些消费者是否会重新购买Kraft Heinz的西红柿酱还是个未定之数。

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RCI with Pete Evans • CBC News

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