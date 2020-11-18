Pfizer 说新冠疫苗有效率达到 95%，寻求紧急批准

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美国制药公司辉瑞（Pfizer）宣布，根据获得的更多结果，辉瑞与德国公司 BioNTech 合作开发的疫苗，有效性高于预期。

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两家公司在星期三（11月18日）的一份声明中表示，由辉瑞公司与 BioNTech 联合开发的 COVID-19 疫苗在 3 期临床研究结束时的有效率为 95％。

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10 天前，两公司说，根据初步结果，估计疫苗的有效性超过 90％。

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但辉瑞尚未发布有关其研究的详细数据，而且有关研究结果还未经过独立专家的分析。

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对 65 以上群体尤其有效

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两家公司说，无论接种者的年龄、性别和族裔如何，这一疫苗的有效力始终保持一致。

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而且，这种疫苗对 65 岁以上的人群特别有效，有效性超过 94％，在新冠疫情期间，老年人属于最弱势群体。

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副作用少

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这两家生物技术公司还表示，他们研发的疫苗是安全的，只会引起轻度到中度的副作用，而且会很快消失。

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他们说，只有 3.8％ 的参加者表示，接种了疫苗后会感到疲倦，这是最常见的副作用，有 2％ 的参加者报告说感到头痛。

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这项研究在美国和其他五个国家/地区招募了近 44,000 人，研究人员将在两年内继续收集志愿参加者的安全性和有效性数据。

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加拿大预订的 7 种疫苗之一

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辉瑞公司与 BioNTech 开发的这支疫苗，是加拿大提前预订的 7 种疫苗之一。

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辉瑞公司表示，由于现在拥有了有关疫苗安全性的数据，将很快可以向美国食品药品监督管理局（The U.S. Food and Drug Administration）寻求紧急授权。

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辉瑞和 BioNTech 表示，他们预计，在 2020 年年底之前，将可在全球生产 5000 万剂疫苗，到 2021 年将生产多达13 亿剂疫苗。

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本周一（11月16日），美国制药公司 Moderna Inc. 也宣布，对后期研究结果的分析显示，其开发种疫苗的有效率看来达到了 94.5％。

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美国的官员表示，他们预期，能在12月下旬获得来自 Moderna 的 2000 万剂疫苗和 Pfizer 的 2000 万剂疫苗，首批疫苗将首先提供给高风险群体，包括医护人员和老人护理院的工作人员，以及有慢性病等健康问题的人。

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（CBC，Radio-Canada）

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