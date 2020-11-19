加拿大皇家骑警需要作出根本性的改变：前最高法院大法官公布独立调查报告

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在对加拿大皇家骑警内部的性骚扰和性向歧视等问题进行四年的独立调查后，加拿大最高法院退休法官巴斯塔拉什（Michel Bastarache）星期四（11月19日）公布了他的调查结论：加拿大皇家骑警需要作出根本性的改变，但是这种改变已经无法从皇家骑警内部产生，必须借助外部力量进行彻底整顿。报告认为，联邦政府没有及时采取行动，让许多人受到了难以估量的伤害，加拿大皇家骑警的形象有了永久的污点。

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这份题为“破碎的梦和破碎的生活”的报告说，加拿大皇家骑警有一种“有毒的企业文化”, 如果不是鼓励的话，至少是容忍其领导层和成员中存在对女性和同性恋的歧视、厌恶态度。

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受害人提出的集体诉讼持续了多年。2016年，联邦政府拨出一亿加元，用于赔偿自1974年以来遭到过同事或上司性侵或性骚扰的警察和退役警察。巴斯塔拉什负责受理和甄别她们的投诉，同时进行全面评估。2019年，联邦政府再度拨款一亿加元，这次是赔偿遭到过皇家骑警成员性骚扰或性侵的非警方人员。

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共有2304名女警或退役女警获得了赔偿，总金额为1亿2526万6500加元。782人的投诉没有被接受。

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“暴力和性侵的严重程度令人震惊”

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先后加入集体诉讼和要求赔偿的女警和退役女警有三千多人。巴斯塔拉什的团队与其中受到严重伤害的人进行了面谈。他在报告中说，受害人讲述的经历令他的团队成员受到极大的震动。“暴力和性侵的严重程度令人震惊。”

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在他们约谈的受害人当中，有130多人曾遭到强奸。其他人曾忍受同事或上司的动手动脚，污言秽语，色情玩笑，性暗示，以及对女性能力的歧视性评论。同性恋女警受到排斥、羞辱和孤立，亦有人遭遇性侵。在经常身处险境、团队合作极其重要的这一行中，她们当中有些人竟然在要求增援时被拒绝，或是被威胁得不到增援。

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身心受创

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报告说，受害人告诉评估团队，她们怀着帮助他人的愿望加入警界，但是这些遭遇把她们击倒，破坏了她们的自信和对同事、甚至对男性的信任。有些人从此远离社交，害怕友谊和性关系。

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在评估团队约谈过的投诉者当中，许多人患有严重的抑郁症，创伤后应激障碍，焦虑和紧张等心理疾病。

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自责心理非常普遍。有些人甚至多次自残。“一些女性告诉我们，她们曾经坐下来，把手枪的枪管放进嘴里，最后没有扣下扳机，完全是因为想到了自己的孩子或宠物。”

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报告提出了52项建议，涵盖加拿大皇家骑警今后的招聘、培训、提升和纪律等各个方面。

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（RCI with The Canadian Press, CBC News, Catharine Tunney)

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