司法部长委任曾为其捐款的律师出任法官引争议

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加拿大广播公司星期四报道，司法部长戴维·拉梅蒂（David Lametti）任命蒙特利尔律师菲利普·贝朗热（Philippe Bélanger）出任魁北克省高等法院法官之事，正在受到越来越多的质疑。

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贝朗热是麦卡锡·泰特律师行的合伙人，也是加拿大破产法方面的顶级专家之一，在法律界享有盛誉。早前曾有媒体披露， 贝朗热在拉梅蒂竞选国会议员时，曾为其捐款2900加元。而根据加拿大选举委员会的记录，贝朗热在2006年至2019年期间总共向自由党捐款超过10,000加元。

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按据目前的司法任命程序，司法部长需要在总理办公室监督之下， 先对任命候选人进行调查考核，然后推荐候选人给内阁批准。

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有政府内部的消息人士称，由于议会反对党和法律专家对司法任命中存在的党派倾向一直很敏感， 特鲁多政府希望不要再给批评者提供新的口实。此外，总理办公室还考虑到两人在魁北克高等法院共事过一段时间，因此希望司法部长慎重考虑这一任命。

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司法部长拉梅蒂的办公室星三发表一份声明中说，部长已就此事征询过议会负责利益冲突和道德事务的专员马里奥·迪翁的意见。部长秘书雷切尔·拉帕泼特（Rachel Rappaport）说：“专员审查了这种情况，并确认这种情况没有利益冲突。因此，部长就像内阁提出了他的任命建议”。

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迪翁的意见是，利益冲突通常是指有家庭成员或朋友的卷入。而给选区政党候选人捐款并不表示本身就是友谊。政治捐款完全合法。

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拉梅蒂是2019年初取代了乔迪·雷博尔德（Jody Wilson-Raybould），成为司法部长的。

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加拿大律师协会在11月6日发表的一封公开信中表示，联邦政府这种任命程序可能会引发对党派关系的指控，并可能损害加拿大人对其司法机构的信心。协会总裁布拉德·雷格（Brad Regehr）签署的这封信说，向政党捐款的律师是没有错–但是，这些捐款不应纳入选拔新法官的考虑因素。

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（CBC News）

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