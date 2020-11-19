新冠疫情导致加拿大医院推迟大量手术

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根据加拿大卫生信息研究所（CIHI）收集的数据，由于新冠疫情，2020 年 3 月至 6 月之间，加拿大全国的手术室和急诊室从来没有那么空过。

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手术量比 2019 年同期大幅减少

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卫生信息研究生说，2019年的 3月-6月，加拿大的各医院总共进行了大约 718,000例外科手术，而 2020 年的 3月-6月，全国的外科手术数量为 382,000例。

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尽管各个省份受到 COVID-19 的影响不同，但在全国各地都能看到这种手术被推迟的趋势。

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2020 年的 3 月到 6 月与 2019 年的同一时期相比，纽芬兰和拉布拉多省（-60％）、西北地区（-74％）的手术量下降幅度最大。

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新斯科舍省（-58％）、萨斯喀彻温省（-50％）和不列颠哥伦比亚省（-40％）的手术降幅也相当惊人。

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2020 年 4 月份是新冠第一波疫情最严重的时候，加拿大医院 面临的情况最糟糕，手术的次数与 2019 年 4 月相比下降了超过 70％。

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其中，癌症手术减少了 29％，心脏手术减少了 38％。

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全球同一趋势

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根据《英国外科杂志》（British Surgery Journal）的一项研究，由于新冠大流行，2020 年春季全球范围内至少有 2800 万例手术被推迟或取消。

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当疫情来袭时，世界各地的医院都不得不为应对 COVID-19 做出快速反应，取消或推迟许多门诊和手术，以确保卫生系统有能力来接受感染了新冠病毒的人。

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加拿大心血管学会（la Société canadienne de cardiologie et cardiologue）发言人、多伦多市森尼布鲁克健康科学中心（Centre Sunnybrook Health Sciences）的心脏病专家Harindra Wijeysundera医生说：

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在新冠疫情开始时，我们看到了从美国到意大利出现的情况。… 我们意识到这一病毒威胁的严重性，从而减少了计划中的服务。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，在疫情期间，加拿大许多医院的工作人员被派往老人长期护理院提供紧急支持和援助，结果是各个医院不得不取消一些非紧急手术。

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哪些手术被取消？

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加拿大卫生信息研究所说，哪些手术被取消，取决于手术的紧急程度，在全国范围内，非紧急手术减少了80％以上。

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例如，2020 年的 4月和 5月，各个医院进行的膝盖和髋关节置换手术总量比2019年的4月和5月减少了13,500例（-21％）。

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此外，在 2020 年3 月至 6月之间进行白内障手术的加拿大人也比2019年同期减少了62,000人（-66％）。

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急诊室空空如也

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加拿大卫生信息研究所还说，在疫情开始后的几个月中，加拿大的急诊室从来没有那么空荡过。

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急诊室就诊人数跌幅最大的是魁北克省和安大略省，2020 年 3 月至 6月与 2019 年同期相比，魁北克省每天去急诊室就诊的人次减少了 3100人次，安大略省每天减少了 5400人次。

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而且，在那些 COVID-19 病例极少的省份，去急诊室的人数也大幅下降。

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（Radio-Canada）

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