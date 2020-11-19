特鲁多谈孟晚舟引渡案：遵守法治不能挑时候

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加拿大总理特鲁多在参加亚太经济合作论坛时被问到华为财务总监孟晚舟的引渡案。其中一个问题是，他是否对两年前加拿大根据加美引渡条约拘捕在温哥华转机的孟晚舟感到懊悔。他回答说：“一点也不。”

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特鲁多说，加拿大不能挑挑拣拣，选择什么时候可以遵守法治，什么时候不可以。他认为，其他国家也应该顶住中国的压力，促使中国遵守国际规则，停止用强势去获取自己想要的东西。

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今年的亚太经合论坛和峰会因疫情改为在线上举行。特鲁多和中国领导人习近平都将在本星期五（11月20日）参加亚太经合组织的网络峰会。

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他还表示，对于美国和全世界来说，拜登当选并不是解决所有问题的灵丹妙药。国家领导人应该更切实的理解普通民众的担忧和焦虑，让他们从自由贸易和全球化中获益。

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（The Canadian Press）

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