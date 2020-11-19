美国批准波音 737 Max 复飞 ，但加拿大仍暂不放行

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尽管美国监管机构允许波音 737 Max 飞机复飞，但加拿大政府表示，波音 737 Max 飞机目前在加拿大仍不能上天。

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星期三（11月18日），美国联邦航空管理局（FAA）宣布批准波音公司的 737 Max 飞机复飞，解除了在两起重大空难后从 2019 年 3 月起针对该飞机的停飞令。

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然而，加拿大联邦交通部长马克·加诺（Marc Garneau）表示，加拿大在取消对波音 737 Max 的禁令之前，将设置自己的要求，包括增加对安全程序以及培训等方面的要求。

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马克·加诺表示：

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我们的政府将继续致力于确保加拿大人、旅行者和运输系统的安全。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他补充说，预计这一过程 “很快就会结束”。

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加拿大各航空公司

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加拿大的西捷航空公司（WestJet）拥有 13 架波音 737 Max飞机，该公司的发言人摩根·贝尔（Morgan Bell）表示，只有在确定飞机安全之后，公司才会重新投入使用此飞机。

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有 4 架波音 737 Max 的 Sunwing 航空公司也表示，正在与加拿大交通部密切合作，完成能确保该飞机安全复飞的条件。

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加拿大航空公司（Air Canada）拥有 24 架波音 737 Max飞机，但加航没有立即发表评论。

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两起空难

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波音 737 Max 8 曾经在 5 个月内发生两次空难。

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2018 年 10 月 29 日，一架波音 737 Max 8 在印度尼西亚起飞后几分钟坠毁，造成 189 人死亡。

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2019 年 3 月 10 日，埃塞俄比亚航空公司的一架波音 737 Max 8 也是在起飞过程中坠机，导致 157 人丧生，其中包括 18 名加拿大人。

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从 2019 年 3 月起，波音 737 Max 在全球范围内停飞。

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（CBC，Radio-Canada）

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