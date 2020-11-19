蒙特利尔郊区市民众反对政府要控制野鹿数量，有人因威胁市长而被捕

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隆格伊市（Longueuil）位于魁北克省蒙特利尔南部。 该市前不久宣布， 鉴于一个野外公园中的野鹿越来越多， 已经影响到生态平衡和交通安全， 因此会采取“控制行动”，用人道的方法杀掉15头鹿，鹿肉则会作为野味捐给当地的食品救助机构。

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这一决定遭到一些市民的反对， 有人很快在网络上贴出了反对的请愿书，提出应将多出的鹿转移到其它地方。尽管动物专家说， 换了地方的鹿会很难生存下去， 但 这封请愿信还是很快获得了3.5万人的签署。

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而有人见市政府对请愿没有回音， 则更加气愤。 有人甚至对女市长西尔维·帕朗（Sylvie Parent）发出了威胁。

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隆格伊市警察总署说， 他们已经介入对此案的调查，并在11月8日逮捕了一名男性嫌疑人。根据警方的脸书页面发表的声明， 这名被逮捕的男子今年20多岁，并不是该市居民。 他因在社交媒体上威胁市长而被捕。现已被释放， 等待庭审。

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警方的声明还提到，他们 同时也在调查另外两起涉及到威胁的案件， 那是两个该市市民拨打公民热线时说了带有威胁性的话。因此可能会有更多人因此事件被捕。

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