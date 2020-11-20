加拿大阿尔伯塔省 Fort Chipewyan地区的Metis Association 负责人Blue Eyes Simpson在太阳能电站的落成仪式上讲话 (Nick Kendrick, Greenplanet Energy Analytics)
加拿大一些土著人积极投资绿色能源项目
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加拿大阿尔伯塔省东北部号称是加拿大边远地区规模最大的太阳能发电站在11月中旬投入使用，以用绿色能源取代多年来依赖的柴油发电。
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这个太阳能发电站由5760个太阳能采集板组成，能够为Fort Chipewyan这个阿尔伯塔省边远地区约1千位土著居民提供所需电力的25%。
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而过去当地全部依赖ATCO能源公司建立的柴油发电站时每年要烧掉80万立升的柴油，产生2376吨的碳排放。
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这一太阳能发电站由加拿大联邦政府出资450万加元、阿尔伯塔政府出资330万加元，在ATCO能源公司技术人员的帮助下建成；但所有权归Fort Chipewyan地区的三个土著人部落拥有。
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这三个土著人部落是Mikisew Cree First Nation, Athabasca Chipewyan First Nation和Fort Chipewyan Métis Association。
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Fort Chipewyan地处阿尔伯塔省北部麦克默里堡油砂矿基地以北220公里，不通汽车，夏天靠驳船、冬天靠冰路运出货物。而加拿大北极圈地区的加速变暖让冬天的冰路交通通车的时间越来越短，而且冰路的安全性和可靠性也越来越差。
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RCI with Jordan Omstead • CBC News
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