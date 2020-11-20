多伦多和皮尔地区从下周一起实施封禁

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安大略省政府星期五（11月20日）宣布，该省疫情最严重的多伦多和皮尔两个地区从下星期一起实施封禁。具体措施为：

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禁止与同一地址以外的人在室内聚会。独居者可以和其他住址的人接触，但仅限于一家。

户外聚会的人数不得超过十人。

餐馆只能提供外卖和送餐服务。

宗教活动和婚礼无论在室内还是户外人数都不得超过十人。

健身房关闭。

非必要的商店和购物中心只能送货或者让顾客在指定地点取货。

星期五，安大略省新增1418起新冠确诊病例。该省自第一波疫情开始以来的累计病例现已超过十万。好消息是，该省的痊愈者人数连续三天超过新增病例，使目前需要治疗的患者人数从三天前的第二波疫情最高峰12932降到了12623。

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加拿大总理特鲁多今天再度呼吁加拿大人不要懈怠，认真做好防护，并对魁北克省允许人们在圣诞节期间聚会的做法表示异议。

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魁北克省星期五新增1259起病例。在另一个疫情严重的省份曼尼托巴，一名20多岁的男性患者死亡，成为该省最年轻的死于新冠病毒的患者。

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（CBC News，Radio-Canada）

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