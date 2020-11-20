弗雷德里克顿枪击案被告因精神疾病被免除刑事责任，两年前射杀四人

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星期五（11月20日）在加拿大新不伦瑞克省皇座法院（即省高院），一个陪审团在经过四天的评议后，裁定50岁的马修.雷蒙德（Matthew Raymond）应被免除刑事责任。他两年前在省会弗雷德里克顿市开枪打死一对情侣和随后赶到的两名警察。雷蒙德被诊断出患有精神分裂症和妄想症。

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主审法官拉里.兰德里（Larry Landry）宣布陪审团评议结果时，雷蒙德的母亲和四名遇难者的家人在旁听席上流泪抽泣。一个殉职警官萨拉.伯恩斯（Sara Burns）的家人冲出了法庭。弗雷德里克顿市警察局长稍后发表声明说，这起案件让每个人都留下了创伤。他感谢陪审团付出的时间，并呼吁人们尊重法庭判决。

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一起造成八个孤儿的枪击案

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雷蒙德作案时住在弗雷德里克顿市城北的一栋公寓楼里。2018年8月10日早上7点刚过，雷蒙德藏在自家窗后，向在楼外走过的邻居唐尼.罗比乔（Donnie Robichaud）和他的女友波比.怀特（Bobbie Lee Wright）开枪。42岁的罗比乔在当地的乐队圈是个小有名气的乐手，也是三个孩子的父亲。他在两个星期前才和32岁的怀特确定了恋爱关系，住进这栋公寓楼也不过几个月。雷蒙德后来在作证时告诉法庭，他当时相信世界末日的善恶大决战开始了，他打死的不是人类，而是来向他索命的魔鬼。

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雷蒙德随后打死了最早赶到的两名警察，45岁的劳伦斯.科斯泰罗（Lawrence Robert Costello）和43岁的萨拉.伯恩斯。两人径直冲向倒在地上的罗比乔和怀特，不知道雷蒙德仍然躲在窗后。科斯泰罗有两个女儿和两个继子女，伯恩斯有三个儿子。

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科斯泰罗已在警界服务二十年，而伯恩斯是在做了多年全职妈妈后，35岁才加入警察队伍。

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雷蒙德的辩护律师在宣判后表示，雷蒙德听到判决后如释重负，但是对自己做过的事非常悔恨。

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雷蒙德不会被释放

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此案的审理进行了十个星期，总共有44名证人出庭作证，其中包括目击者，警察，护士，心理医生，雷蒙德和他的家人。检控方认为，雷蒙德的妄想症没有严重到让他不知道自己在做什么的地步。证据包括他在作案前改装了步枪以便装下更多的弹药，堵住了自己公寓的门，开枪时瞄准受害人的头部和胸部。

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兰德里法官在陪审团开始评议前说，雷蒙德被免除刑事责任并不意味着他会获得释放。新不伦瑞克省复审局或一名法官将在判决下达后45天内主持听证会，评估他的精神状态和他可能对公众造成的威胁。

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新不伦瑞克大学法学教授珍妮特.奥斯丁（Janet Austin）在接受CBC采访时说，通常一个有人命在身的精神病人不会很快被释放，复审局会非常谨慎。

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因精神问题被免除刑事责任的判决很少见。在加拿大，另一起著名的被告被免除刑事责任的凶杀案是灰狗巴士斩首案。2008年7月30日，埃德蒙顿华人李伟光在一辆灰狗巴士上用一把大刀杀死邻座正在熟睡的22岁青年蒂姆.麦克林（Tim McLean），并砍下他的头。李伟光因患有严重的偏执型精神分裂症而脱罪。他在精神病院度过数年后，现已改名换姓，回归正常生活，但仍需定期服药并接受检查。

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（CBC News, Hadeel Ibrahim, Karissa Donkin)

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