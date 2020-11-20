新冠疫情让更多加拿大女性退出就业市场

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加拿大五大商业银行之一的皇家银行星期四发表的研究报告显示，在加拿大就业市场上，女性比男性受到COVID-19病毒肺炎疫情的打击更大。不但因为疫情而失业的打工者中以女性为主，而且因为疫情而辞去工作的打工者中也以女性居多。

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皇家银行的报告显示，在今年2月到10月份的时间里，加拿大有超过2万名女性辞去了工作，而选择辞职的男性只有这个数字的不到三分之一。这主要是因为女性打工者在家庭里还要承担着做母亲照顾孩子的任务。

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选择辞职的女性虽然在各个年龄组中都有，但主要集中在20到24岁和35到39岁这两个年龄组。

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比如，家里有6岁以下儿童的母亲占了COVID-19病毒肺炎期间辞职女性数量的三分之二。

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加拿大皇家银行的研究报告认为，过多的女性辞去工作会对那些以女性为主的行业疫情后的复苏产生负面影响，也会拖整个加拿大经济复苏的后腿。

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