瑞典貂养殖场工人感染新冠病毒，引起病毒变异和貂传人担忧

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瑞典公共卫生部门说，一些在该国貂养殖场工作的工人感染了新冠病毒。目前有关部门正在对他们感染的病毒和貂感染的病毒进行分析比较，以查明二者之间是否有联系。

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邻国丹麦此前在养殖貂身上发现变异的新冠病毒，这种变异株对抗体的敏感程度有所降低，令医学界担心疫苗的有效性受到影响。丹麦因此宰杀全国所有养殖貂以绝后患。丹麦是欧洲最大的养貂国，总数超过1700万只。

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现在瑞典貂养殖场也出现疫情。丹麦政府立刻发表声明说，出自本国貂养殖场的新冠病毒变种”极有可能”已被灭绝。

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瑞典此前已有数家养殖场发现貂感染新冠病毒，但是公共卫生部门说，它们所感染的都不是丹麦的新冠病毒变种。

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（Thomson Reuters）

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