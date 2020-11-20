魁北克省允许圣诞聚会，但新年聚会不行

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魁北克省宣布，从12 月 24 日到 12 月 27 日，将暂时取消室内聚会禁令 4 天，允许家人和朋友聚在一起庆祝圣诞节（最多10人），而且对来自多少个家庭没有限制。

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作为条件，省政府希望魁北克人在聚会的前后自愿隔离一周，以避免 COVID-19 病例激增。

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魁北克省长弗朗索瓦·勒格特（François Legault）星期四（11月19日）在新闻发布会上说：

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这四天允许聚会将带来风险，但是我们必须记住，家庭是我们的核心，是国家的核心。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

禁止新年聚会

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与此同时，魁北克省政府对新年聚会没有 “松口”，新年期间将继续维持室内聚会禁令，这意味着今年人们将不能象往年那样组织新年的跨夜庆祝聚会。

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魁省省长弗朗索瓦·勒格特说，今年的新年除夕夜，大家就都（在家）看电视节目 Le Bye Bye 吧，忘掉 2020 年。

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Le Bye Bye 是魁北克省的一个经典的新年跨夜电视幽默节目，由加拿大广播公司法语网 Radio-Canada 制作。

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中小学12月17日关门

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魁省政府还宣布，魁北克省的中小学将在 12 月 17 日（星期四）关闭校门，但必须继续提供几天的远程教育，直到 12 月 22 日才停课。

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魁省教育部长让·弗朗索瓦·罗伯奇（Jean-FrançoisRoberge）表示：

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这几天可不是放假啊，学生们有学习和作业要完成。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

学校的寒假将不会延长，小学的开学时间仍定在明年的 1 月 4 日，中学开学要晚一周，1 月 11 日中学生才返回学校，但 1 月 4 日的那一周里，中学生将上网课。

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（Radio-Canad，CBC）

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