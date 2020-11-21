加拿大军方斥资建立自己的新冠病毒检测系统

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加拿大国防部高级官员在向联邦议会国防委员会作证时表示，加拿大军方已计划建立自己的COVID-19病毒检测系统。

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加拿大军队卫生服务机构负责人Rebecca Patterson表示，军队方面准备建立的COVID-19病毒检测系统将包括快速检测和实验室检测两套系统。新冠病毒快速检测仪虽然能够在15分钟左右的时间里得出测试结果，但实验室检测系统的检测结果被认为更加可靠。

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到目前为止，加拿大军人的新冠病毒检测主要依靠地方的新冠病毒检测机构。由于加拿大军人散布全国各地的特点，设立军方自己独立的COVID-19病毒检测系统是个挑战。

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虽然加拿大省级卫生机构已经获得了380万套COVID-19病毒快速检测仪，但还没有制定出如何分配、如何使用的指导方针。

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加拿大军方则把其得到的新冠病毒快速检测仪用在海外执行任务的军事单位。目前加拿大陆海空军中有两千多名军人在海外执行军事任务。

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RCI with Murray Brewster • CBC News

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