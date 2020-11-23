加拿大高法：性犯罪者如免刑责就无需注册

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加拿大最高法院星期五对安大略省居民Mr.G要求免除他必须向安省性罪犯注册表登记的上诉做出裁决说，如果性犯罪人员被法院判定不负有刑事责任Not Criminally Responsible (NCR)、而且被无罪释放，则不需要按照性犯罪者出狱后的规定向性犯罪注册表登记注册。

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安大略省居民Mr.G曾被指控对妻子实施强奸的两项控罪，法庭的裁决是他对面临的两项强奸罪指控不负有刑事责任。在2003年，安大略省审查委员会宣布对Mr.G无罪释放。但Mr.G根据法规仍然必须向安大略省政府和加拿大联邦政府的性犯罪人员注册表登记。

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2014年，Mr.G把安大略省和加拿大联邦政府告上法庭，说迫使对强奸指控不负有刑事责任、且被无罪释放的人注册为性犯罪人员是对他们人权和自由的侵犯。

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2017年安大略省高级法院法官裁决Mr.G的法庭诉讼不值得开庭审理。但安大略省上诉法院不但听取了Mr.G的上诉，而且同意他的请求，把他的名字从安大略省和加拿大联邦性犯罪人员注册表上清除。

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加拿大联邦政府虽然没有对安大略省上诉法院的上述裁决提出上诉，但支持安大略省检察院提出的上诉。

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加拿大联邦最高法院9位大法官11月20日以7票对2票做出裁决，维持安大略省上诉法院做出的有利于Mr.G的判决。

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RCI with Olivia Stefanovich • CBC News

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