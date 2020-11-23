吓唬你是为你好：埃德蒙顿市将组织志愿者驱赶郊狼

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阿尔伯塔大学生物系的研究人员将从埃德蒙顿市民中招募志愿者，驱赶、吓唬在居民区出现的郊狼。从明年一月份开始，他们将用制造噪音、挥舞棍子、扔球等方式，让这种犬科野生动物明白它们不受欢迎。

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郊狼以小型动物为食，通常生活在远离人类的野外。但是近年来它们频频出现在城市里，日益习惯与人类共处。除埃德蒙顿外，多伦多、蒙特利尔等城市也有它们出没。埃德蒙顿市驱赶郊狼的主要目的是让它们看到人类会感到恐惧，帮助它们保持野性。

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志愿者的工具包括木棍，雨伞，填进沙子的网球和装有硬币的罐头盒。后者是用来制造噪音的，而突然撑开的伞会使郊狼受到惊吓。组织者借鉴了在天然公园驱赶熊的方法。

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几个月后，研究人员将通过志愿者的报告和郊狼的反应来观察它们的行为方式是否发生改变。

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在魁北克省蒙特利尔市，近年来发生过多起郊狼攻击儿童或狗的事件。

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（CBC News, Wallis Snowdon，Radio-Canada）

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