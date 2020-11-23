多伦多再 “封城”，购物中心周末挤满人

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星期一（11月23日），多伦多和皮尔（Peel）地区开始再“ 封城” 28天，政府要求居民们尽可能呆在家中。

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根据新的限制措施，非同一家庭的人不得举行室内聚会，食品超市和药房必须限制同时进入店内的顾客人数，餐馆和零售店只能提供外卖或在店外的人行道上取货。

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学校和日托仍然开放，博物馆关闭，但公园仍然开放。

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多伦多市长约翰·托里（John Tory）周一告诉加拿大广播公司（CBC），市政府很快将宣布一项有利于市民加强户外活动的计划，并确保加快今年冬天公园里的除雪工作。

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周末购物中心挤满人

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加拿大广播公司报道说，尽管政府敦促居民们不要大量囤积物品，但 “封城” 前的这个周末还是有很多人外出大量购物。

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道格·福特（Doug Ford）总理在一份声明中说：

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我们知道这是个艰难的时期，但我们需要每个人都要耐心一些，确保我们的供应链不会有不必要的压力，请大家不要囤积物品或 “恐慌” 购物。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

福特说，在新的限制措施下，食品店、便利店、五金店和其他提供基本商品和服务的零售商都将继续开放，如果大家能尽到自己的责任，每个人都会有足够的供应。

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新措施实施前的这个周末，一些购物中心预测到会有大量顾客涌入，延长了营业时间。

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Yorkdale Shopping Centre 和 Scarborough Town Centre 把周末的营业时间改为从上午 11 点到晚上 9 点开放，密西沙加（Mississauga）的 Square One Shopping Centre 这个周末也把营业时间改为从上午 10 点到了晚上 9 点。

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购物中心 Yorkdale Shopping Centre 的停车场几乎没有空车位。

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对这种情况，多伦多市长约翰·托里（John Tory）表示感到担忧。他说：

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我们都知道， 人多的地方会加大感染COVID-19的风险。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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