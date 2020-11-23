疫情救助：加拿大企业可开始申请房租补贴

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因新冠疫情和政府抗疫封禁措施受损失的加拿大企业和非营利组织从星期一（11月23日）起可以开始申请修改过的“加拿大紧急房租补贴”（CERS）。补贴范围实际上并不仅限于房租，也包括企业的商业房贷利息。

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补贴从9月27日算起，持续到明年夏天，可涵盖企业房租支出的65%。但是完全停工的企业可以获得25%的额外补贴，意味着它们的房租支出将有90%由政府代付。

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今年春天疫情开始后不久，加拿大政府就推出了帮助企业减轻房租压力的补贴项目，但是没有发挥太大作用。因为旧项目是由房东提出申请，而房东对此热情不高。

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第一批补助将在12月初开始发放。副总理和财长弗里兰（Chrystia Freeland）在今天的新闻发布会上说，加拿大人面临一个艰难的冬天，希望这项补助能帮助企业坚持到疫情结束，不至于在前方已能看见一线希望时倒下。她指的是近日新冠疫苗取得重大进展的消息。

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(CBC News, Radio-Canada)

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