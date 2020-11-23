疫情间保持锻炼有助身体和心理健康

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新冠疫情在持续，加拿大各个省份和地区在采取不同的新限制措施，一些地区的健身房再度被关闭。

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不列颠哥伦比亚省（BC）的研究人员表示，在疫情期间坚持锻炼至关重要，人们需要在疫情中找到适合自己的新的活动方式。

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维多利亚大学（University of Victoria）的教授赖安·罗德斯（Ryan Rhodes）专门研究健康心理学，他说：

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锻炼不是一件可以推迟做的事情，我们必须接受现在的新现实，找到新的日常活动，保持锻炼。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫情间人们运动量减少

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今年春季以来，维多利亚大学（University of Victoria）的教授赖安·罗德斯以及不列颠哥伦比亚大学（University of British Columbia）的盖伊·福克纳（Guy Faulkner）进行了不同的研究，研究在新冠疫情开始后，随着健身房关闭、娱乐场所减少，加拿大人进行锻炼的情况。

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这两位研究人员都发现，人们的活动减少了，一些人停止了运动，等着疫情过去后再重新开始运动。

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加拿大的国家健康指南建议成年人每周要进行 150 分钟的中度到剧烈程度的运动，但赖安·罗德斯的研究表明，疫情后成年人中度到剧烈程度的运动平均每周减少了 46 分钟。

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在 COVID-19 之前经常运动的人中，约有 20％ 的人在疫情初期停止了运动。

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罗德斯表示：

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不活动身体的后果是非常严重的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

锻炼有助身体和心理健康

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20 年来，不列颠哥伦比亚大学的盖伊·福克纳一直在研究运动对人们幸福感的影响。

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他表示，运动不仅仅是保持身体健康的工具，而且还可以增强心理健康。

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他说：

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运动是一种能帮助我们应对压力的积极策略。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫情下的新趋势

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BC 省的这两位研究人员都发现，在疫情中人们在运动方面有一些新的趋势，包括更经常地去遛狗，或者在家里安置健身器械，跟着 YouTube 的健身视频做健身。

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盖伊·福克纳表示：

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健身的活动其实不必太复杂，比如每天要有意识地减少久坐的时间等等。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

赖安·罗德斯则说，养成习惯是最难的。

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他的研究表明：

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一项活动需要每周重复 ４次，持续６周，才能变成一种习惯。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

罗德斯说：

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可以选择一种自己喜欢的运动，坚持每天在同一时间进行，这将有助你坚持下来。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（CBC）

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