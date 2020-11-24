上飞机前先打疫苗：国际航空公司已开始琢磨新规

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明年，国际航空旅行业可能会重新兴起，但也许会有一条新规定：乘客上飞机前必须接种新冠疫苗。

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随着 COVID-19 疫苗的好消息一个接一个，一些国家的航空公司在纷纷暗示，要想上飞机，先得打疫苗。

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“疫苗护照”

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在澳大利亚，最大的航空公司澳洲航空 （Qantas）的老板说，一旦新冠疫苗普及，澳航可能会要求其乘客在登机前接种疫苗。

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澳航首席执行官艾伦•乔伊斯（Alan Joyce）表示，他一直在与全球其他航空公司的同行们讨论为国际旅客提供一个 “疫苗护照” 的可能性。

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艾伦•乔伊斯在接受澳大利亚电视台 Network Nine 的采访时说：

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我们正在考虑修改针对国际旅客的条款和条件，将要求乘客在登机之前先打疫苗。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

并非 “航空公司自己决定”

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韩国最大的航空公司也有类似的消息。

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大韩航空 （Korean Air）的发言人 Jill Chung 周二（11月24日）表示，各个航空公司极有可能要求乘客进行疫苗接种。

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她说，这是因为政府很可能要求国际旅行者提前接种疫苗，以此作为取消入境者隔离要求的条件。

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Jill Chung 说：

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这不是航空公司独立决定的事情, 航空公司针对乘客作出的规定变化，将是配合政府的结果。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新西兰航空公司也做出了类似表示。

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新西兰航空 （Air New Zealand）在一份声明中说：

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政府将决定在什么时候、用什么方式来安全地重开边境，我们将在这一事宜上与当局继续密切合作。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，澳大利亚、新西兰和韩国都做到了把新冠病毒的传播率控制在最低，在国际上被视为成功的典范，这三个国家防疫工作中的一大重点，就是竭尽全力不让感染病毒的人入境。

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（CBC）

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