加拿大联邦政府发放抗疫补助金时宽松，但现在开始核查是否有人多领冒领 / THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick
二十多万加拿大人可能要退还抗疫补助金
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加拿大国税局说，正在向约21万3千加拿大人发出通知，告诉他们可能因为多领了加拿大紧急抗疫救助金Canada Emergency Response Benefit (CERB) ，需要向政府退还多领的补助金。
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加拿大国税局说不会立刻催交退款，因为在COVID-19病毒肺炎疫情下，国税局暂停了催讨欠款的业务。加拿大国税局在其信件中只是说有关的加拿大人要在将来某个时候退还多领的补助金。
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不过，加拿大国税局建议多领了抗疫补助金CERB的加拿大人在年底之前退回多领的款项，否则这多领的钱会成为T4税表上的纳税收入、会让事情变得复杂。
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加拿大国税局指出，有些加拿大人可能误解了领取CERB紧急救助金的程序，既向加拿大国税局Canada Revenue Agency、也向加拿大服务局Service Canada提出了领取CERB的申请。这一理解上的错误可能让他们领取了双份COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助金。
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已经有94万5千加拿大人就多领的抗疫补助金和学生补助金向加拿大国税局退了款。
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RCI with Catherine Cullen • CBC News
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