加拿大首席卫生官：圣诞节别大聚会，避免非必要旅行

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随着圣诞节的临近，很多人在纠结今年怎么过节，加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生通过媒体告诫大家，今年圣诞节期间要格外小心，加严限制是不得已的事情。

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加拿大月增 12.5 万例

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本周一（11月23日），安大略省和曼尼托巴省的 COVID-19 日增病例数都达到疫情来最高，大西洋沿岸两个省局势已经不再那么乐观，加拿大不同地区都在先后恢复类似春季时的卫生限制措施。

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首席卫生官 Theresa Tam 医生告诉加拿大广播公司，谁也不愿意倒退回去，但现在加严措施已经是迫不得已，她说：

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加严措施拖得越晚，走出来的时间就会拉得越长。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的累计新冠病例在10 月 23 日时为 211,732 例，11 月 23 日（本周一）已经是 337,555 例，一个月的时间里就增加了超过 125,000 例！

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圣诞假期

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现在，离圣诞新年假期仅几周之遥，加拿大人想与家人朋友相聚，但又担心放松自己会带来的后果。

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对于即将到来的节日，加拿大首席卫生官 Theresa Tam 医生坦率表示，不要大聚会，聚会规模要小，只与自己的家人相聚。

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她说：

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圣诞节期间不要有任何大型聚会，即使和家人庆祝，也要三思而后行，避免进行任何非必要旅行，尽可能把接触限制在一个家庭内。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

寻找平衡点

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她说，过去几个月来，各省和地区的卫生官员都在尽力争取平衡，加大 COVID-19 测试，进行接触者追踪，同时保持社会开放。

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Theresa Tam 医生表示：

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这是过去一百年来人们从没遇到过的情况，各级政府在努力争取把疫情对经济、学校、工作的影响降到最低，这很不容易。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Theresa Tam 医生告诉加拿大广播公司，加拿大的第二波疫情来得更厉害，是由多种不同因素造成的：政策、行为、跟踪、测试等。

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她说：

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随着社会接触的增加，一些情况造成了病毒传播，导致新增病例增加加速……不幸的是，病例增加得非常快。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她接着表示，今年夏季的几个月，由于病例数开始减少，放宽限制是正确的决定，但现在这种情况，在加拿大的大多数地区，人们都需要减少社交接触，把接触范围缩小到和你住在一起的人。

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她说：

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随着局势的进展，我的信息很明确，我们必须尽快使曲线变平，一旦病例数过高，卫生系统和医院的跟进能力就会受到威胁。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

保持乐观

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Theresa Tam 医生表示，接下来的几个月将可能是这场疫情爆发以来最为困难的时期，但我们有理由对局势的进展感到乐观。

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她谈到了最近有关疫苗的好消息，到目前为止，已经至少有三种疫苗的有效率可能达到 70％ 到 95％，而且医生对如何治疗 COVID-19 患者的经验和知识也在与日俱增。

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加拿大首席卫生官 Theresa Tam 医生说：

所有这些因素加在一起，意味着我们终将看到这场大流行病的结束，任何一场大流行病都有终结之日。

（CBC）

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