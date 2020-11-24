加美关闭边界催生车、人分离越界运输

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虽然加拿大和美国的边境在COVID-19病毒肺炎疫情不断恶化的情况下月复一月不断延长关闭的时间，但冬天的临近让每年到美国南方温暖地带过冬、被称为雪鸟的加拿大退休老年人们不得不想办法让自己、宠物狗、汽车都能够顺利进入美国。

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有了需要自然就会有公司提供服务。一些加拿大公司开始提供让加拿大人乘坐小飞机或直升机飞过边境到美国一侧就近的机场，同时由运输公司把他们的汽车运过边境。这些加拿大雪鸟们在美国边界一侧人、车汇合后就可以开车前往美国南方佛罗里达州等阳光海岸地区过冬。

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加拿大魁北克省居民Bernard Loiselle与配偶Sylvie Charbonneau常年以自己的旅行宿营车为家，他们夏天在魁北克渡过，冬天前往美国佛罗里达州躲避魁北克寒冷而多雪的冬天。他们正为加美边境关闭今年无法前往美国过冬而忧愁时，忽然了解到KMC Transport公司为雪鸟们提供把人、车分别送过加美边境的服务，这真是帮他们解决问题的及时雨。

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KMC Transport提供的服务是利用其专业运输公司拥有各种执照的便利，租用小飞机从加拿大蒙特利尔飞往美国的普拉茨堡，并把客户的旅行宿营车或其它种类的汽车运过边界直抵普拉茨堡机场。

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对于魁北克省居民Bernard Loiselle和Sylvie Charbonneau来说，他们花1千加元两个人的机票钱和1千加元一辆车的运输费就人车都到了美国一侧，而正常情况下光是把他们的旅行宿营车运到佛罗里达州就需要4300加元。

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KMC Transport公司包租的小飞机现在每周两次从蒙特利尔飞美国普拉茨堡，机上9个座位每次都是座无虚席。

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安大略省Cambridge市的Great Lakes Helicopter直升机服务公司提供的服务是，用直升机把要去美国南部过冬的加拿大人从哈密尔顿机场运送到美国布法罗市机场，而汽车拖运公司则负责把雪鸟们的汽车跨过边界运到布法罗机场。

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RCI with Sophia Harris • CBC News

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