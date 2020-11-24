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2020年11月23日，周一，华为首席财务官孟晚舟离开在温哥华的家。孟晚舟正前往不列颠哥伦比亚省最高法院，就她引渡案件中滥用诉讼程序的申诉进行证据听证会。THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

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