今后30年化石燃料仍是加拿大能源业支柱

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加拿大能源监管局发表报告说，今后三十年化石燃料、特别是石油和天然气将继续是加拿大能源业的支柱，如果联邦政府要实现碳中和削减温室气体目标，则必须采取更激进的措施加快向非化石能源经济过渡。

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加拿大联邦自由党政府刚刚推出法案，要在2050年在加拿大实现碳中和，并推出了一系列大幅度减少温室气体排放的政策和措施。

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但加拿大能源监管局的报告显示，即便推行了特鲁多政府的上述减排措施，到2050年加拿大的能源结构中仍然有近三分之二来自石油和天然气。

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加拿大联邦政府现行的碳税政策是在2022年把每吨温室气体的碳排放税提升到50加元，以迫使加拿大消费者和公司企业减少其排放的温室气体。但专家们的共识是要实现碳中和目标需要收取远高于每吨50加元的碳排放税，可能要一倍或两倍的拉升碳税。

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实现碳中和目标从理论上说可以通过两种方式达到。一是不再消耗产生温室气体的化石能源，二是经济和生活所产生的温室气体被大自然吸收或者是被新技术阻止排放到地球大气层。

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RCI with Mia Rabson • The Canadian Press、CBC News

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