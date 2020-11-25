别害怕：星期三加拿大全国测试警报系统

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加拿大全国10个省3个区中除了因纽特人聚集的努纳武特特区之外、星期三都会响起警报。不过人们从广播、电视和手机等移动电讯工具里听到看到的警报只是对系统的测试，而并非真出现了紧急情况。

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负责监管加拿大电讯市场的加拿大广播电视和电讯委员会星期二表示，星期三测试加拿大全国警报系统的目的是确保该系统运转正常，以便在真正出现可能危及民众生命安全紧急状况时提前向当地民众发出警报。

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加拿大自2018年以来已经测试过这一警报系统，但系统出现过这样或那样的问题。

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由于加拿大地域广袤、横跨6个时区，所以加拿大各地进行警报系统测试的时间也不同。各地区对警报系统进行测试的具体时间是：

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不列颠哥伦比亚省在当地时间（太平洋时间）下午1点55分

阿尔伯塔省在当地时间（山区时间）下午1点55分

萨斯喀彻温省在当地时间（中部时间）下午1点55分

马尼托巴省在当地时间（中部时间）下午1点55分

安大略省在当地时间（东部时间）下午12点55分

魁北克省在当地时间（东部时间）下午1点55分

新布伦瑞克省在当地时间（大西洋时间）上午10点55分

纽芬兰省在当地时间（纽芬兰时间）上午10点55分

新斯科舍省在当地时间（大西洋时间）下午1点55分

爱德华王子岛省在当地时间（大西洋时间）下午12点55分

育空特区在当地时间（太平洋时间）下午1点55分

西北特区在当地时间（山区时间）上午9点55分

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