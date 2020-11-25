前加拿大驻中国大使麦家廉(CP/Sean Kilpatrick)

前加拿大驻华大使麦家廉在加中关系委员会听证会作证

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年11月25日（星期三）15:53
更新 2020年11月25日（星期三）18:05

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前加拿大驻华大使麦家廉（John McCallum）星期二（11月24日）在加拿大众议院加中关系委员会的听证会上作证。麦家廉在2017年3月至2019年1月期间担任加拿大驻华大使，在发表关于孟晚舟引渡案的言论后被撤换。

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麦家廉告诉委员会，加拿大人康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）2018年12月在中国被逮捕后，他曾多次试图说服中方人员，如果不能释放他们，至少应该改善他们的生活条件。但是他的努力，以及加拿大后来的努力，都没有结果。

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华为财务总监孟晚舟12月1日在温哥华转机时被逮捕后，康明凯和斯帕弗很快也在中国被逮捕。麦家廉说，加中关系从那时起完全改变。从他们被捕的那一刻起，加拿大政府和驻华大使的首要任务就变成了争取他们的获释。

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