Canadian National Whitewater Slalom team member Austin Atkins takes part in a training camp in Chilliwack, B.C., Saturday, Nov. 21, 2020. Despite the global COVID-19 pandemic, athletic preparations continue ahead of the rescheduled 2021 Summer Olympics. THE CANADIAN PRESS/Marissa Tiel

加拿大国家激流回旋队成员奥斯汀·阿特金斯参加在不列颠哥伦比亚奇利瓦克的训练营

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年11月25日（星期三）10:25

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2020年11月21日，星期六，加拿大国家激流回旋队成员奥斯汀·阿特金斯参加在不列颠哥伦比亚奇利瓦克的训练营。尽管全球新冠肺炎大流行，在重新安排的2021年夏季奥运会之前，运动准备仍在继续。THE CANADIAN PRESS/Marissa Tiel

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