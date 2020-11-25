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2020年11月21日，星期六，加拿大国家激流回旋队成员奥斯汀·阿特金斯参加在不列颠哥伦比亚奇利瓦克的训练营。尽管全球新冠肺炎大流行，在重新安排的2021年夏季奥运会之前，运动准备仍在继续。THE CANADIAN PRESS/Marissa Tiel

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