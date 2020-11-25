2020年11月21日，星期六，加拿大国家激流回旋队成员奥斯汀·阿特金斯参加在不列颠哥伦比亚奇利瓦克的训练营。尽管全球新冠肺炎大流行，在重新安排的2021年夏季奥运会之前，运动准备仍在继续。THE CANADIAN PRESS/Marissa Tiel
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。