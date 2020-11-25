加拿大航空公司圣诞前恢复直飞夏威夷

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大航空公司 （Air Canada）宣布，从 12 月 17 日起，将恢复从温哥华市和卡尔加里市飞往夏威夷的直飞航班。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据夏威夷的规定，如果飞机乘客提供登机前 72 小时内新冠测试的阴性结果，到达后则不需隔离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大航空公司在一份声明中说，这一规定也适用于来自加拿大的旅行者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，加拿大旅行机构 Flight Center 的发言人 Allison Wallace 说，这个消息听起来不错，但引起的兴趣并不大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，根据联邦政府的现行规定，旅行的人返回加拿大后，必须进行 14 天的强制隔离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

各级政府不建议旅行

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

随着疫情不断加重，加拿大的各省在先后加严限制，并明确建议人们不要进行远程旅行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）本周二已经明确宣布，今年的圣诞新年期间，人们最好不要进行跨省旅行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不列颠哥伦比亚（BC）省和其他一些省份上周也纷纷宣布了新的限制措施，BC 省卫生当局建议公众圣诞期间留在本地，推迟不必要的旅行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

人们在观望

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Allison Wallace 表示，疫情在加重，疫苗尚未出来，人们现在处于观望模式。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，大家对疫情没完没了都感到很厌倦，大家都在迫不及待地希望能够重新开始旅行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她的建议是：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

耐心等待，情况会好转，疫苗也即将出来，目前还是需要把健康安全放在首位。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada