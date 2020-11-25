加拿大航空公司圣诞前恢复直飞夏威夷

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加拿大航空公司 （Air Canada）宣布，从 12 月 17 日起，将恢复从温哥华市和卡尔加里市飞往夏威夷的直飞航班。
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根据夏威夷的规定，如果飞机乘客提供登机前 72 小时内新冠测试的阴性结果，到达后则不需隔离。
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加拿大航空公司在一份声明中说，这一规定也适用于来自加拿大的旅行者。
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不过，加拿大旅行机构 Flight Center 的发言人 Allison Wallace 说，这个消息听起来不错，但引起的兴趣并不大。
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她说，根据联邦政府的现行规定，旅行的人返回加拿大后，必须进行 14 天的强制隔离。
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旅行者入境加拿大后必须进行 14 天隔离。 (Min Dhariwal/CBC )
各级政府不建议旅行
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随着疫情不断加重，加拿大的各省在先后加严限制，并明确建议人们不要进行远程旅行。
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魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）本周二已经明确宣布，今年的圣诞新年期间，人们最好不要进行跨省旅行。
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不列颠哥伦比亚（BC）省和其他一些省份上周也纷纷宣布了新的限制措施，BC 省卫生当局建议公众圣诞期间留在本地，推迟不必要的旅行。
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人们在观望
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Allison Wallace 表示，疫情在加重，疫苗尚未出来，人们现在处于观望模式。
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她说，大家对疫情没完没了都感到很厌倦，大家都在迫不及待地希望能够重新开始旅行。
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她的建议是：
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耐心等待，情况会好转，疫苗也即将出来，目前还是需要把健康安全放在首位。
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（Radio-Canada）
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