美英推出新冠疫苗注射计划加拿大还没动静

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在加拿大两个最主要盟国美国和英国相继推出从12月份开始给本国民众注射COVID-19病毒肺炎疫苗计划的情况下，加拿大联邦政府在这方面却基本上保持了沉默。

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加拿大要开始COVID-19病毒肺炎疫苗的注射，首先要联邦政府卫生部批准有关的疫苗，其次要等待疫苗被运交给加拿大，然后要确定注射新冠病毒疫苗的先后顺序。但到目前为止，加拿大联邦政府在这些方面还没有提供什么信息。

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虽然加拿大联邦政府已经向多个国家的7个制药公司订购了约3.6亿支COVID-19病毒肺炎疫苗，但目前还不知道那些试验成功的疫苗什么时候才能被送交给加拿大。

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加拿大自由党政府总理特鲁多指出，加拿大不像美国、英国和德国那样有自己国内的疫苗生产制造设施，这意味着加拿大还要等待一段时间才能见到已经订购的COVID-19病毒肺炎疫苗到货；加拿大政府期望能够在几个月之内开始给加拿大人注射新冠病毒疫苗的工作。

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RCI with John Paul Tasker • CBC News

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