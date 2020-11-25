魁北克省长：圣诞聚会不要超过两次

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魁北克省省长弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）表示，在圣诞假期期间，人们最多只能聚会两次。

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圣诞聚会限于两次

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上个星期，魁省省长宣布，在12 月 24日 – 27日之间人们可以聚会，人数最多 10 人，但新年间不能聚会，他还要求人们在圣诞节前的一个星期和节后的一个星期自我隔离。

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加拿大广播公司报道说，在公共卫生专家的建议下，弗朗索瓦·莱戈特修改了之前宣布的规定，本周二（11 月 24日），他要求公众在12月 24 日至 27 日之间的聚会次数仅限于两次。

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他说：

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公共卫生当局告诉我们，我们必须克制自己，只参加两次聚会。如果可能的话，圣诞购物应该在聚会前提前 7 天完成。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

别去魁省以外的地区旅行

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弗朗索瓦·莱戈特还补充说，魁北克人在假期期间应 “避免去魁北克省以外的地区旅行” 。

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魁省公共卫生总监霍拉西奥·阿鲁达（Horacio Arruda）医生表示，只有在每天的新增病例数和住院人数保持稳定的情况下，才能允许人们在节假日聚会。

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阿鲁达说，他希望在假期前的每日新增病例数量能有所减少，因为预计圣诞节期间的传播会加重。

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几周来魁北克省每天的新增病例一直顽固地保持在1,000 以上，本周二 （11月24日），魁省报告了 1124 例新增病例，并有 45 人死亡。

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（CBC）

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