加拿大太阳马戏团卖身走出破产保护

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加拿大著名的太阳马戏团星期三证实三个消息。一是把公司控股权出售给以Catalyst Capital Group财团为首的一组债权者，二是公司正式走出破产保护程序，三是公司总部继续留在魁北克省蒙特利尔市。

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在COVID-19病毒肺炎疫情横扫世界主要国家的情况下，加拿大太阳马戏团被迫取消已经计划好的演出，面临收入枯竭、贷款到期、日常支出不断积累的严重财务问题，不得不裁减3500名雇员、并申请破产保护。

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今年7月份，一组债权人提出以债权换股权的购买太阳马戏团的合同，太阳马戏团所在的魁北克省政府也同意出资救助。

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走出破产保护的太阳马戏团将由MGM Resorts International公司前首席执行官Jim Murren和 Catalyst Capital财团常务董事Gabriel de Alba共同担任公司董事会的两主席。

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太阳马戏团老板Daniel Lamarre继续担任公司总裁兼首席执行官，同时担任董事会董事。

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