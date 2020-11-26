“加拿大李毅”：加东警官被责令补课，曾笑着介绍关于原住民女子被打死的情况

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加东新不伦瑞克省埃德蒙斯顿市警察局的警官罗宾逊（Steve Robinson）被责令在今年年底以前上十二节关于加拿大原住民知识的网课，上完后向一位原住民长者汇报学习心得，并接受关于公共关系的培训。

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今年6月份在加东新不伦瑞克省埃德蒙斯顿市，警方在进行“平安查询”（有人久无音讯时亲友要求警方代为上门查看）时开枪打死了持刀冲出门来的原住民女子莫尔（Chantel Moore）。几个小时后，该市警官罗宾逊在新闻发布会上笑着向记者介绍情况，被指责冷血和幸灾乐祸。他现在被要求完成的课业和培训就是警察局对有关投诉的处理。

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代表莫尔的律师伯克（T.J. Burke）表示，这个处理决定是一个好的开始，但是还不够。他希望罗宾逊得到停职停薪的处分。因为学习原住民知识原是每个警官都应该做的事。

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罗宾逊六月份在市政府网站上发表了一篇声明，为自己的行为道歉，称理解自己在摄像机前的表现所引起的不满。他也表示自己绝不是冷血和缺乏同情心，并向受害人的亲友和原住民社区表示哀悼。

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（CBC News，Rachel Cave）

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