因疫情中断 8 个月后，加拿大恢复公民入籍考试，在网上进行

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
加拿大移民部开始恢复因全球新冠大流行而暂停了 8 个月的公民入籍考试，新考试将在网上进行。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大移民、难民和公民身份部（IRCC）今天 (11月26日）启动了一个新的网上平台，用于公民资格考试。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
IRCC 表示，这个平台将在今后几个月内进行试用，首先让那些本来有预约，但因疫情而被耽搁的人进行考试，这部分人大约有 5,000 人
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
在监控证明了这个考试平台的可靠性后（可能会在新年初），移民部将让更多的人通过这个网上平台进行考试。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大联邦移民部于 2020年11月26日启动了公民入籍考试网上平台。 (Darryl Dyck/The Canadian Press)
监控考试者身份
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大移民部说，考试开始前，参加者需要提供个人信息，确认自己的身份，参加者必须用网络摄像头对自己和身份证件进行拍照，然后才能开始测试。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
在整个考试过程中，摄像系统都将拍摄参加考试的人，这个系统与法学院考试、律师资格考试采取的是同一个系统，由于新冠疫情，许多类似的要求严谨的考试都改为在网上进行。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
20 个问题 30 分钟
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
网上考试的格式与现场考试的一样，总共 20 个问题，参加者需要在 30 分钟内答完。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大移民部在通知中说，被邀参加在线考试的人将会自动收到移民部的电子邮件通知，大家不必给移民部打电话或邮件查询。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
不愿意在网上考、仍然希望参加现场考试的人，则需要耐心等待，目前移民部还不清楚什么时候能恢复现场进行的公民资格考试。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
从 3 月 14 日起暂停
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
- 2020年7月1日： 加拿大举行国庆日公民入籍网上宣誓仪式。 (Justin Tang/Canadian Press)
在新冠疫情大爆发后，加拿大联邦政府移民部于今年的 3 月14 日宣布，暂时取消所有的公民入籍考试、公民入籍宣誓仪式以及聆讯、面试等程序。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
不过，公民入籍宣誓仪式的上网比较简单，很快得以恢复，从今年 4 月起就改为在网上举行。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
在疫情爆发导致公民入籍考试被取消后，许多人质疑说，如果学校可以在网上教课，在网上考试，那公民资格考试也应该可以在线上进行，但一些律师警告说，网上考试有可能会导致作弊的现象增加。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
一些入籍申请者一直呼吁联邦移民部尽快开始进行网上公民入籍考试。 (Keith Burgess/CBC)
加拿大移民部说，在网上考试将有助于遏制 COVID-19 的传播。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
18 岁至 54 岁的申请人必须考试
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
对于成千上万的新移民来说，移民部今天的宣布显然是个好消息，在疫情前整个申请入籍的过程就动不动超过一年，疫情导致的暂停意味着会有更多申请被积压，人们要实现成为加拿大公民的梦想，需要等上更久。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
根据规定，所有年龄在18 岁至 54 岁之间的公民资格申请人都必须通过考试才能成为加拿大公民。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
获得公民身份，意味着一个人将从此拥有在加拿大投票的权利，并能拥有加拿大的护照，还有许多人会感到更有安全感和从属感。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
(Mark Blinch/Canadian Press)
（CBC）
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。