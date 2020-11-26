因疫情中断 8 个月后，加拿大恢复公民入籍考试，在网上进行

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加拿大移民部开始恢复因全球新冠大流行而暂停了 8 个月的公民入籍考试，新考试将在网上进行。

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加拿大移民、难民和公民身份部（IRCC）今天 (11月26日）启动了一个新的网上平台，用于公民资格考试。

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IRCC 表示，这个平台将在今后几个月内进行试用，首先让那些本来有预约，但因疫情而被耽搁的人进行考试，这部分人大约有 5,000 人

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在监控证明了这个考试平台的可靠性后（可能会在新年初），移民部将让更多的人通过这个网上平台进行考试。

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监控考试者身份

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加拿大移民部说，考试开始前，参加者需要提供个人信息，确认自己的身份，参加者必须用网络摄像头对自己和身份证件进行拍照，然后才能开始测试。

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在整个考试过程中，摄像系统都将拍摄参加考试的人，这个系统与法学院考试、律师资格考试采取的是同一个系统，由于新冠疫情，许多类似的要求严谨的考试都改为在网上进行。

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20 个问题 30 分钟

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网上考试的格式与现场考试的一样，总共 20 个问题，参加者需要在 30 分钟内答完。

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加拿大移民部在通知中说，被邀参加在线考试的人将会自动收到移民部的电子邮件通知，大家不必给移民部打电话或邮件查询。

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不愿意在网上考、仍然希望参加现场考试的人，则需要耐心等待，目前移民部还不清楚什么时候能恢复现场进行的公民资格考试。

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从 3 月 14 日起暂停

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2020年7月1日： 加拿大举行国庆日公民入籍网上宣誓仪式。 (Justin Tang/Canadian Press)

在新冠疫情大爆发后，加拿大联邦政府移民部于今年的 3 月14 日宣布，暂时取消所有的公民入籍考试、公民入籍宣誓仪式以及聆讯、面试等程序。

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不过，公民入籍宣誓仪式的上网比较简单，很快得以恢复，从今年 4 月起就改为在网上举行。

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在疫情爆发导致公民入籍考试被取消后，许多人质疑说，如果学校可以在网上教课，在网上考试，那公民资格考试也应该可以在线上进行，但一些律师警告说，网上考试有可能会导致作弊的现象增加。

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加拿大移民部说，在网上考试将有助于遏制 COVID-19 的传播。

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18 岁至 54 岁的申请人必须考试

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对于成千上万的新移民来说，移民部今天的宣布显然是个好消息，在疫情前整个申请入籍的过程就动不动超过一年，疫情导致的暂停意味着会有更多申请被积压，人们要实现成为加拿大公民的梦想，需要等上更久。

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根据规定，所有年龄在18 岁至 54 岁之间的公民资格申请人都必须通过考试才能成为加拿大公民。

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获得公民身份，意味着一个人将从此拥有在加拿大投票的权利，并能拥有加拿大的护照，还有许多人会感到更有安全感和从属感。

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（CBC）

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