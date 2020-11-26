大学生们上网课叫苦连天，加拿大的大学纷纷推迟一月开学时间

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在新冠疫情的来袭下，加拿大的大多数高等院校都继续在网上授课，网课给校方、师资和学生都带来了很大挑战，近日来有越来越多的大学宣布将推迟明年一月的开学日期。

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在安大略省，西部大学（Western University）本周二宣布将推迟明年初冬季学期的开学时间，此前，Wilfrid Laurier 大学、滑铁卢大学、多伦多大学、Laurentian 大学、卡尔顿大学和麦克马斯特大学（McMaster University）都已经宣布推迟开学。

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在魁北克省，魁北克大学蒙特利尔分校 UQAM、康科迪亚大学（Concordia University ）和舍布鲁克大学 （l’Université de Sherbrooke）也都决定明年一月晚开学。

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网课让学生感到疲惫

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最近几周来，加拿大的大学生们一直呼吁能有更多的寒假时间来予以放松。

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最近，安大略省大学教师协会联合会 （The Ontario Confederation of University Faculty Associations）对 2200名 教职员工和 500 名学生进行了一个民意测验，以探讨 COVID-19 对大学生活和教育的影响。

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结果发现，62％ 的学生和 76％ 的教师认为 “在线学习对安大略省的教育质量产生了负面影响”，超过一半的学生受访者表示，他们的心理健康应该引起主要关注。

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一些学生说，改为网课后工作量尚可应对，但没有了社交活动，没有了和朋友们一起学习讨论的机会，经常感到精神疲惫，学习动力减少。

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（CBC）

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