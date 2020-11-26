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2020年11月26日，星期四，意大利那不勒斯，蜡烛和鲜花在圣保罗体育场外纪念足球传奇迭戈马拉多纳。马拉多纳周三因心脏病发作在布宜诺斯艾利斯郊外的一所房子里去世，享年60岁。(AP Photo/Alessandra Tarantino)

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