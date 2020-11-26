疫情下加拿大人圣诞节前去商场购物安全吗？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

黑色星期五零售商店大张旗鼓的促销和圣诞节前的购物季节让不少加拿大人想去商场购物。但另一方面，在COVID-19病毒肺炎第二波疫情汹涌而来的情况下，许多加拿大人担心去人多的商场购物会增加感染新冠病毒的危险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司记者就此询问了卫生专家们的意见。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

首先，加拿大公共卫生当局呼吁加拿大民众把离家外出的情况减少到最少，除非必要不要外出。如果需要购物，应该尽量选用网购方式、或者是网上订好需要的物品后开车去商店专门的取货车道装上货就走。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

至于去食品超市购物，虽然一些加拿大食品超市连锁店发生过店员感染COVID-19病毒的事情，但专家们认为没有证据显示加拿大食品超市是导致新冠病毒肺炎传播的一个主要场所。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过公共卫生和防疫专家们的建议是，去超市购物毕竟有一定的风险，除了要戴上口罩和保持两米的社交距离之外，要事前计划好自己要买的东西以尽量减少在商店里呆的时间。如果见到有人没有戴口罩要赶快走开，在商店里与任何人近距离接触的时间都不要超过15分钟。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

公共卫生专家们还指出，不要认为小型商店比大型商店安全，因为大型商店面积大、容易保持社交距离，而且比较新的大型商店往往会有比较好的通风系统。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在COVID-19病毒肺炎疫情下，加拿大一些零售商店采取了延长折价销售时间的办法以帮助分散购物人流、减少病毒传播的风险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Kieran McMurchy, Tyler Bloomfield • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada