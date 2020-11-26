让政府雇员居家办公能帮加拿大实现碳中和

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加拿大特鲁多自由党政府为了在2050年实现碳中和的目标在考虑多项举措，其中包括花钱大修联邦政府拥有的建筑物、减少其能源消耗，用电动汽车取代目前超过两万辆由汽油和柴油车组成的联邦政府车队用车、包括皇家骑警的巡逻车，借鉴COVID-19病毒肺炎疫情的防疫措施、让联邦政府雇员居家办公永久化，等等。

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加拿大联邦政府国库委员会主席Jean-Yves Duclos表示，联邦政府正在与政府雇员工会进行磋商，谈论在COVID-19病毒肺炎疫情得到控制后，如何让尽可能多的联邦政府雇员继续在家里上班工作。

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除了让尽可能多的联邦政府雇员居家上班以减少开车上下班产生的温室气体排放外，加拿大政府还准备让无法居家上班的政府雇员采用弹性上下班时间，或者是早来早走、或者是晚来晚走，以避开早九晚五上下班会遇到的上下班堵车问题。

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多项研究显示，堵车环境走走停停的驾车方式比顺畅行驶时要产生更多的温室气体。

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RCI with John Paul Tasker • CBC News

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